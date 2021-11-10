«Вот же похожи»: Кристина Орбакайте удивила поклонников новым фото

Кристина Орбакайте удивила поклонников новым фото в своем Instagram. Певица показала аудитории свое лицо крупным планом, где едва ли можно разглядеть морщинки. Орбакайте позирует на фоне парка с меховым капюшоном на голове.

Подписчики подметили, как Орбакайте с возрастом становится все больше похожа на свою маму — Аллу Пугачеву.

«Кристина, вы очень похожи с мамой», «Подумала, что это мама, кровь не вода», «Блин, думала Алла, вот же похожи», — удивились поклонники.

Алла Пугачева, кажется, тоже перестала стареть. Поклонники подмечают, что она становится чуть ли не моложе с каждым годом. Об этом говорит не только ее лицо, но и изменившийся стиль. Примадонна старается одеваться по-молодежному стильно.

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