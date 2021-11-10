«Отдыхаю в теньке»: Таня Строкова в кипенно-белом бикини-шторке засветила сочную грудь в форме лимона

Экс-участница «Дома-2» Таня Строкова — обладательница стройной фигуры и красивой нежной кожи. Свои прелести Таня Строкова с удовольствием демонстрирует, находясь на отдыхе в Египте.

В эту жаркую страну экс-участница «Дома-2» привезла несколько бикини и купальников, часть из которых уже успела показать подписчикам. Вернее, свою шикарную фигуру в них.

Правда, по словам Татьяны Строковой, южное солнце не очень хорошо действует на ее кожу. И Татьяне лучше проводить время в теньке. Она признается, что слегка расстроена этим обстоятельством, поскольку очень любит загорать.

«Египетское солнце мне не подходит, и я это знаю, не первый раз у меня такая история и именно в Турции и Египте, я думала, солнце везде одинаковое, оказывается, нет. Интересно, сколько таких же, как и я, «счастливчиков»? Позагорала два дня и хватит, теперь отдыхаю в теньке. Мама говорит, что в теньке тоже загораешь, мне кажется, она меня успокаивает», — написала Таня Строкова в микроблоге.

Пост она проиллюстрировала своим снимком, на котором запечатлена в кипенно-белом бикини с лифом, который по форме напоминает шторку.

Бикини очень открытый, так что можно прекрасно разглядеть форму груди Тани Строковой. Бюст экс-участницы напоминает лимон.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.