Юная модель: дочка Навки в сливочном платье и алых босоножках устроила дефиле на кухне

Фигуристка не раз брала Надежду Пескову на модные показы. Теперь девочка показала свое мастерство.

Татьяна Навка каждый год отмечает годовщину дня свадьбы с Дмитрием Песковым. В 2014 году у них родилась дочка Надежда. Теперь она уже ходит в школу, и также занимается фигурным катанием.

Ее тренирует мама, так как Навка олимпийская чемпионка. Также наследница спортсменки изучает несколько языков и ходит на занятия по балету. Но родители дают ей возможность отдыхать. Летом они возили ее в Грецию.

Теперь у Надежды снова много тренировок и учебы. Но при этом на днях Навка снялась видео с ней и старшей дочкой Сашей Жулиной. Они предстали в одинаковых нарядах. А теперь фигуристка засняла, как младшая наследница дефилирует на кухне в сливочном платье и алых босоножках. Надежда грациозно вышагивала в сторону камеры и обратно.

«Каждая девочка мечтает быть моделью», — гласит подпись к видео.

Поклонники восхитились дочкой Татьяны. Многие отметили, что у нее очень красивая внешность и есть задатки модели. «Это мамина грация», «Какая Надя умница», «Да, у нее прекрасная походка», «Как она держит спинку», «Маленькая копия мамы», «Ой как классно!», «Такая куколка», «Дочка у вас прелестная», «Походка отличная», «Платье такое милое», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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