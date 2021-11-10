«Именно так видит»: Юлия Ковальчук рассказала о хобби дочери

Дочь Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова удивила публику своим хобби. Певица опубликовала фото, которые сделала четырехлетняя Амелия.
«Амелия теперь мой самый любимый фотограф. Я заведомо не выравнивала кадр, не использовала ни одного фильтра и не чистила фото, потому что именно так видит меня моя доченька», — поделилась Юлия в своем Instagram.
Ковальчук гордится, что в семье певцов появился юный фотограф. Поклонники разделили восторг звездной мамы: «Очень красивые фотографии», «Доча знает, что делает», «Амелия — умница».
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