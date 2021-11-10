Девочки выросли: кем стали актрисы сериала «Папины дочки»
Видео
Макияж на Новый год Водяного Тигра: лайфхак от модного стилиста
Видео

«Именно так видит»: Юлия Ковальчук рассказала о хобби дочери

Юлия Ковальчук опубликовала фото, сделанные четырехлетней Амелией.

«Именно так видит»: Юлия Ковальчук рассказала о хобби дочери
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: globallookpress.ru

Дочь Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова удивила публику своим хобби.  Певица опубликовала фото, которые сделала четырехлетняя Амелия.

Фото Юлии Ковальчук
Юлия Ковальчук. Фото: Instagram.com/juliakovalchuk

«Амелия теперь мой самый любимый фотограф. Я заведомо не выравнивала кадр, не использовала ни одного фильтра и не чистила фото, потому что именно так видит меня моя доченька», — поделилась Юлия в своем Instagram.

Ковальчук гордится, что в семье певцов появился юный фотограф. Поклонники разделили восторг звездной мамы: «Очень красивые фотографии», «Доча знает, что делает», «Амелия — умница».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алексей ЧумаковЮлия КовальчукЮлия Ковальчук и Алексей Чумаков