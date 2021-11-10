«Это мои корни»: дочь Бодрова рассказала о бремени звездной фамилии

Ольга Бодрова рассказала о бремени звездной фамилии. Дочь Сергея Бодрова – младшего с детства была объектом пристального внимания, ведь она наследница знаменитой фамилии в отечественной киноиндустрии.

«Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни, ну а то, что ко мне пристальное внимание, это данность, в которой я живу. Я совершенно не стремлюсь быть в центре внимания. Мне кажется, артист должен играть на сцене и сниматься в кино, а все остальное не обязательно, а узнать о человеке можно через его работу», — рассказала Ольга в интервью Vogue.

В этом году 23-летняя актриса получила приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре». Бодрову отметили за роль в фильме «Море волнуется раз». Это первая ее большая работа. Молодую актрису возмущает, что публика сейчас больше интересуется не ее работами, а личной жизнью.

«В итоге зрители думают не про персонажа, а про то, с кем актер развелся, сколько у него детей, где он живет, сколько метров у него кухня, и меня это пугает. Да, это стало неотъемлемой частью профессии. Но этого профессия не требует», — поделилась артистка.

Напомним, Ольга потеряла отца, Сергея Бодрова – младшего, когда ей было всего четыре года. В 2020 году девушка связала себя узами брака с коллегой по цеху Сергеем Быстровым.

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