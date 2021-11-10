«Габриэлла и Габриэль»: Николай Цискаридзе представил поклонникам очаровательных пушистых малышей

Ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе поделился радостной новостью со своими поклонниками.

В его квартире поселились два очаровательных пушистых котенка молочного окраса, с голубыми глазками. Мальчик и девочка.

«Дорогие друзья, знакомьтесь! Габриэлла и Габриэль», — написал в Instagram Николай Цискаридзе.

На фото он предстал в компании двух милых котят. На лице его сияла счастливая улыбка. На одном из снимков Николай Цискаридзе запечатлел, как играет с милыми созданиями.

Поклонники принялись поздравлять Николая Цискаридзе.

«Какие милые», «Да вы кошатник! Браво», «На фото три котика», «Какая прелесть — пушистики», «Кошек много не бывает», — высказались в Сети.

Напомним, год назад Николай Цискаридзе сообщил о смерти своей любимой кошечки по кличке Тяпа. Он называл ее роднулей и очень печалился по поводу кончины домашней любимицы. Ну а теперь завел двух новых питомцев.

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