«Снова эти ноги»: Виктория Дайнеко похвасталась фигурой в черном бикини

Певица Виктория Дайнеко похвасталась фигурой в черном бикини. Артистка опубликовала архивную фото на тихоокеанском берегу со своего отпуска в Калифорнии.

«Я решила найти, видимо, все фото солнечных дней из архива. Мои любимые пляжи однозначно на берегу океана, и пусть там в мае люди сидят рядом и в пуховиках, пока их дети плещутся, для меня главный кайф — вдыхать морской воздух, слушать шум волн и наблюдать за их движением» — написала Виктория в своем инстаграме.

Подписчики в восторге от стройной фигуры популярной певицы. «Черный цвет тебе очень идет», «Снова эти ноги», «Волны даже в волосах», — похвалили девушку подписчики.

Напомним, совсем недавно Виктория поразила поклонников неожиданной сменой имиджа. Девушка отрезала длинные локоны. Теперь ее голову украшает пышное каре.

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