«Беззаветно любит меня всю жизнь»: Ирина Агибалова трогательно обратилась к мужу и показала его фото в молодости

Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова, недавно вернувшаяся из Москвы на Кипр, где ее ждал супруг Юрий Васильевич, рассказала, что поменяла свои планы ради мужа.

Ранее она планировала пробыть в столице полтора месяца, но прилетела на Кипр гораздо раньше, чем планировала.

Как выяснилось, это связано с тем, что десятого ноября Юрий Васильевич отмечает день рождения, и Ирина Александровна не хотела, чтобы он оставался без нее в свой праздник.

В микроблоге Ирина Агибалова трогательно обратилась к мужу.

«Скромный, умный, порядочный, добрый, любящий свою семью — и это малая часть слов, которыми можно описать моего мужа. Мало кто знает, что ему вручена медаль «За заслуги перед Отечеством», потому что он никогда не кичится этим. Но я хочу, чтобы вы знали это, потому что это правильно. Я счастлива, что такой замечательный мужчина рядом со мной и беззаветно любит меня всю жизнь», — написала Ирина Агибалова.

Пост она сопроводила снимком Юрия Васильевича, на котором он запечатлен молодым парнем с красивыми выразительными глазами.

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