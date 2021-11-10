«А Гаркалин?»: Васильева заявила, что все ее партнеры по сцене – геи

Однако, когда спросили Татьяну Васильеву о Валерии Гаркалине, она замяла разговор.

Ведущий YouTube-шоу «Откройте, Давид!» Давид Виннер в эфире проекта заявил, что актрису Татьяну Васильеву провозгласили гей-иконой ЛГБТ-сообщества в TikTok. Он спросил актрису, как она относится к этому.

«Меня это радует. Есть те, которые мне очень-очень нравятся. Не как мужчины, конечно. А именно как партнеры, они зачастую хорошие актеры. От них хорошо пахнет, они хорошо одеваются», — ответила Татьяна Васильева.

Звезда заметила, что ей приятно, когда мужчины следят за собой. Васильева сказала, что ее нетрадиционная сексуальная ориентация не раздражает, но ей не нравится, когда она декларируется. Также ее смущают гомосексуалисты, которые ходят по городу под ручку.

«Слава богу, мои дети это проскочили. Но как мои внуки будут — не знаю. Ведь эти ребята очень легко продвигаются в карьере, у них такая мощная диаспора! Они никогда не оставляют друг друга», — заметила Васильева.

Актриса рассказала, что у нее никогда не было большого количества поклонников. Отчасти потому, что она всегда много работала. И частично из-за того, что мужчины рядом предпочитали мужчин, а не женщин.

«У меня все партнеры — геи!» — заявила Татьяна Васильева.

Удивленный Давид Виннер решил здесь уточнить. «А Гаркалин?» — спросил он. «Вот на этот вопрос я не буду отвечать», — уклонилась от ответа актриса. Но потом добавила: «Все! За исключением двоих, может быть».

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