«Я дикая киса в нем»: худеющая Саша Черно покрасовалась в пижаме с леопардовым принтом

Одна из самых фактурных бывших участниц «Дома-2» Саша Черно вступила на тропу войны с лишним весом.

Некоторое время назад Саша Черно решилась на кардинальные меры, и теперь килограммы медленно, но верно начали таять.

Саша Черно радуется каждому минусу, который видит на весах. Но она не намерена ждать, когда превратится в лань.

Сексуальной Саша Черно хочет быть здесь и сейчас, поэтому и наряды выбирает соответствующие. И не только для выхода в свет, но и для дома.

В сторис микроблога Саша Черно похвасталась дерзкой для себя обновкой — весьма вызывающей пижамой с леопардовым принтом. Пикантности наряду придает тот факт, что низ его состоит не из свободных брюк, а вполне себе коротеньких шортиков.

Надев всю эту красоту на себя, Саша Черно встала у зеркала и взяла в руки телефон.

«Вот, собственно, одна из покупочек. Я такая дикая киса в нем. Как вам?» — спросила Саша Черно у своей аудитории.

Она тут же задрала ногу, чтобы продемонстрировать промежуточный результат похудения.

«Кстати, смотрите, как ноги уже похудели. Правда, обвисают», — сказала Саша Черно.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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