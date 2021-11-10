Папин пупсик: Дмитрий Шепелев поделился редким видео с участием подросшего сына Тихона

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова растят троих детей.

У каждого из них есть по ребенку от предыдущих отношений — Шепелев воспитывает восьмилетнего сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске, а у Тулуповой растет дочь Лада от первого мужа.

Девочка — ровесница Платона. В марте этого года у Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой родился совместный малыш, мальчик Тихон.

Сейчас ему уже семь с лишним месяцев. Дмитрий Шепелев нечасто делится кадрами с участием малыша в микроблоге, а если и размещает их, то старается, чтобы лицо Тихона не попало в камеру.

Дмитрий Шепелев поделился редким видео, снятом, судя по всему, во время поездки. В машине в специальном кресле сидит малыш, а звездный папа пытается его покормить.

«Только сейчас узнал, что когда кормлю ребенка или даю ему соску, сам делаю губами так, будто это я ем или соску беру», — поделился Дмитрий Шепелев своим наблюдением.

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