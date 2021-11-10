Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года

Популярное на западе издание светской хроники People объявило, кто по его мнению является самых сексуальным мужчиной 2021 года. И это оказался 52-летний американский актер Пол Радд.

Фанаты кинокомиксов знают его по роли Человека-муравья в киновселенной Marvel. Также он известен по франшизе «Телеведущий», комедиям «Сорокалетний девственник», «Немножко беременна» и «Люблю тебя, чувак». А 2 декабря в кинотеатрах выйдет фильм «Охотники за привидениями: Наследники» с его участием.

Пол признался журналистам, что с трудом принимает этот титул. Свою карьеру он посвятил тому, чтобы дарить смех людям, а не излучать сексуальность. А вместо внимания поклонниц предпочитает уединение дома со своей женой Джуди и двумя их детьми. Пара вместе, кстати, уже 18 лет.

Актер поделился, что сказала его супруга, когда он принес домой новость о своем новом титуле.

«Она была ошеломлена, — рассказал Радд журналистам People. — Но, вы знаете, она была такая милая. После некоторого хихиканья и шока она сказала: «О, они все правильно поняли». Это было очень мило. Вероятно, она соврала, но что на самом деле хотела сказать?»

Пол отметил, что теперь друзья затроллят его шутками про сексуальность. Но он не собирается скромничать и просто примет факт народного признания.

«Теперь я надеюсь, что меня наконец-то пригласят на один из этих сексуальных ужинов с Клуни, Питтом и Би Джорданом, — шутит актер. — И я полагаю, что буду гораздо чаще появляться на яхтах. Я рад расширить свою яхтенную жизнь».

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