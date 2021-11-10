Эффект гусеницы: Дарья Пынзарь прогулялась в обтягивающем платье фисташкового оттенка со сборками по бокам

Бывшая участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь уже несколько лет вместе с мужем и сыновьями живет на две страны — Россию и Турцию.

Так что в разгар ноября, когда московские инстадивы кутаются в шапки, шарфы и объемные пуховики, ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь демонстрирует подписчикам открытые платья и заодно свою роскошную фигуру.

В Аланье, где живет Дарья Пынзарь, еще по-летнему жарко. На прогулку по городу, раскинувшемуся на берегу Средиземного моря, Дарья Пынзарь отправилась в облегающем ее фигуру платье фисташкового оттенка.

Теледива, правда, то ли с размером ошиблась, то ли платье по бокам с драпировками, но создается ощущение, что наряд слишком уж туго облегает фигуру Дарьи Пынзарь.

Из-за сборок по бокам создается эффект гусеницы в тех местах, где этого быть не должно. Ведь Дарья Пынзарь — очень стройная, ради ведения «Дома-2» она похудела на десять килограммов.

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