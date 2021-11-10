«Ракурсы – это мое»: беременная Алена Рапунцель обтянула подросший живот трикотажной туникой

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель готовится во второй раз стать мамой.

В шапке профиля своей странички в Instagram Алена Рапунцель указала предполагаемую дату родов.

Ее второй сын появится на свет в праздник, предполагаемая дата родов — 8 марта.

Ну а пока Алена Рапунцель наслаждается своей беременностью и с удовольствием фиксирует каждый ее момент, делясь с поклонниками наблюдениями за тем, как меняется ее тело.

В сторис микроблога Алена Рапунцель поделилась кадрами, на которых предстала в легинсах и трикотажной облегающей тунике.

Наряд подчеркнул округлые формы будущей мамы и ее заметно подросший живот. Чтобы всем были лучше видны изменения в ее теле, Алена Рапунцель повернулась боком.

«Ракурсы — это мое», — подписала она кадры.

На них очевидно, что живот за последнее время стал еще больше.

Напомним, отец второго ребенка Алены Рапунцель — ее муж Илья Семин. Правда, с ним Алена Рапунцель уже успела порвать, хотя официально еще не развелась. Поженились Алена и Илья 3 сентября.

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