«Не устоит ни один мужчина!»: Лопырева в костюме в стиле «клубника со сливками» вышла в свет

Виктория Лопырева появилась в свете в костюме с юбкой годе и жакетом с баской клубничного оттенка. Этот образ, уверена стилист Лариса Тимиряева, не может не остаться незамеченным.

Красный цвет считается одним из самых притягательных для мужских глаз, а женственные линии костюма подчеркнули все достоинства фигуры модели.

«Абсолютная женственность. Мы уже отвыкли от такой ретроподачи женственности, без каких-либо контрастов. Пример того, как «целомудренно» продемонстрировать все прелести своей фигуры, ничего не оголяя.

Костюм из мягкой ткани, которая красиво обтягивает грудь, талию, бедра, плотно облегая фигуру, четко обрисовывает силуэт. На контрасте с объемом рукавов в плечах и баской, талия визуально кажется еще уже, а силуэт приближен к эталону «песочные часы». Юбка годе (рыбка) привлекательно обрисовывает бедра, сужаясь книзу, а затем расширяясь, делает на них акцент.

Так что Виктория умело продемонстрировала красоту груди, талии и бедер. Распустив волосы на грудь, привлекла попутно внимание и к зоне декольте.

А как красный цвет воздействует на мужчин… все знают. Красный цвет действует призывно на подсознательном уровне, и любой мужчина обратит на него внимание. Платье Виктории вкусного клубничного оттенка, который наиболее комплементарен блондинкам, поскольку в сочетании со светлыми волосами создается ассоциация клубники со сливками — легкого вкусного десерта, а мужчины все сластены. Так что перед такими чарами не устоит ни один мужчина!» — сказала Лариса Тимиряева специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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