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«Стринги меньше не найти»: Волочкова в налипших трусиках максимально раскинула ноги в шпагате

Бывшая прима-балерина Большого театра сексапильно уселась на перила, показав свое самое любимое место на лодке.

«Стринги меньше не найти»: Волочкова в налипших трусиках максимально раскинула ноги в шпагате
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

Анастасия Волочкова смутила верных почитателей своим свежим пляжным снимком. Бывшая прима-балерина Большого театра в крошечном мини-бикини уселась на перила, сверкнув своим самым идеальным поперечным шпагатом. Артистка изящно тянула носочек, демонстрируя стройные бедра и рельефные мышцы ног. При этом экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова блеснула тесными стрингами, примерив фуражку.

Балерина Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова в слишком тесных трусиках изящно села на шпагат, максимально раскинув ножки в стороны. Фото: Instagram.com/volochkova_art

«Мое любимое место на любой лодочке!! Не пытайтесь повторить этот опыт! Есть опасность упасть в воду. Мои дорогие, верю, вы цените мое чувство юмора и самоиронии», — отметила балерина.

«Стринги меньше не найти», «Эффект вау», «Максимального выгнутый шпагат», «Настюша, главное в воду не плюхнуться!!», «Какие изящные стройные икры!! Мышца так и играет», «Бедра такие гладкие, бомбическая!!», «Капитанша! С вами хоть в круиз», «В таких трусиках так эротично», «О-го-го! Какой классный купальник под зебру», «Размах этих ног сводит с ума», «Все, кто мог, приблизили, чтобы полюбоваться бельем», — написали фолловеры.

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