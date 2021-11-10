«Уже не секси? Двойные складки втекают»: Водянова в тесном монокини неудачно присела на яхте

Модель с русскими корнями «случайно» засветила свою фигуру во всей красе и без прикрас.

Наталья Водянова в свои 39 лет выглядит просто бомбически, учитывая, что у нее есть пятеро детей. Всего у модели с русскими корнями четыре сына — Лукас, Виктор, Максим и Роман, и одна дочка — Нева. Так, красавица-блондинка, завоевавшая признание и любовь в Европе, часто приезжает на родину вместе с детьми. Отпрыски манекенщицы неплохо говорят по-русски. Старших детей Водянова родила от британского аристократа Джастина Портмана, а младших — от французского бизнесмена Антуана Арно.

Поклонники пристально следят за светской жизнью красавицы-блондинки. И, конечно же, не упускают из виду ее снимки в купальниках. Один из таких кадров вызвал переполох в Сети. Фанаты заметили, что в слишком тесном монокини Водянова неудачно присела на яхте.

«Уже не секси? Двойные складки втекают туда», «Мда… поди не девочка юная!», «А вы как думали?? К сорока и такое бывает», «Что все накинулись-то?? Человек просто сел в тесном купальнике, никакой обвисшей кожи тут нет! Завистники», «Налетели как коршуны и давай клевать», «Я бы сказал, как змеи! Свой яд тут накапали», «Помолчали бы! Всем бы так выглядеть с пятью детьми», — написали фолловеры.

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