«Мы были слишком молоды и амбициозны»: Ленская – о причинах разрыва с Пресняковым

Модельер Елена Ленская рассказала, почему не смогла построить долгий и счастливый союз с музыкантом Владимиром Пресняковым. По ее словам, годы вместе с певцом были беззаботными, романтичными и легкими. Ленская была очень увлечена тогда дизайном, которому посвящала все время.

«Володю это стало сильно раздражать. Он требовал к себе внимания. Причем стопроцентного. А меня все несло дальше. Я поняла, что не смогу остановиться даже ради семьи. Мне было важно прокормить себя самостоятельно. Не от кого не зависеть. Особенно от любимого мужчины. Мы были слишком молоды и амбициозны. Было дано большое чувство, но мы его не удержали». Елена Ленская

Как отметила Ленская, в 2005 году Пресняков уехал на «Форт Боярд». Она отказалась его сопровождать. У нее проходила как раз подготовка к очередному показу моды. Именно на той игре Владимир Пресняков и познакомился с певицей Натальей Подольской, которая стала его женой.

Напомним, что Владимир Пресняков и Елена Ленская сыграли свадьбу в 2001 году. Этот союз долго не просуществовал, сообщает портал 7days.ru.

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