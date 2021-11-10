«Я ничего не могла с собой поделать»: Ленская объяснила, почему рухнул ее брак с Сарухановым

В союзе с музыкантом она была всего три года.

Модельер Елена Ленская объяснила, почему рухнул ее первый брак с популярным музыкантом Игорем Сарухановым. Также она вспомнила их историю знакомства.

По ее словам, она однажды попала на памятное мероприятие, посвященное музыканту Игорю Талькову. После оказалась в квартире исполнителя. Среди гостей оказался и Игорь Саруханов. Он был тогда худеньким парнем с кудрями. Саруханов красиво играл на гитаре, и Ленская им заинтересовалась. Какое-то время они общались по телефону, а потом поняли, что не могут жить друг без друга.

«Мы развелись с Игорем через три года. Именно потому, что я встретила Володю Преснякова. Конечно, этим я очень обидела мужа. Но я ничего не могла с собой поделать. Чувства оказались взаимными». Елена Ленская

Напомним, что Елена Ленская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2001 году. Общих детей в этом браке на свет не появилось, сообщает 7days.ru.

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