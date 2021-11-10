«Обсудили вопиющий беспредел»: Шаляпин подключил Гордон после обвинений его мамы во взятках

Как отметил музыкант, он очень благодарен правозащитнице за поддержку.

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram выразил благодарность правозащитнице Екатерине Гордон, которая будет представлять в суде его мать, обвиненную в получении взяток.

«С красавицей, умницей, правозащитником Катей Гордон в ее новом просторном офисе. Обсудили вопиющий беспредел, который развернулся вокруг моей мамы в Волгограде. Будем бороться вместе с Гордон за справедливость! Спасибо за поддержку!» Прохор Шаляпин

Напомним, что мать Шаляпина Елена Колесникова работает сестрой-хозяйкой в одной из больниц Волгограда. По слухам, она помогала заключенным уклоняться от исправительных работ, выдавала липовые справки и брала за это деньги.

Ей вменяют четыре эпизода с получением взяток на общую сумму 50 тысяч рублей. Матери Прохора Шаляпина светит шесть лет колонии.

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