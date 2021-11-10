Вспомнила детство? 26-летняя Арзамасова в ультрамодном пальто-рубашке встала на самокат

В одном из интервью Илья Авербух признался, что все заботы о маленьком сынишке Левушке легли на его молодую жену Елизавету.

На одной из фанатских страничек Лизы Арзамасовой появились ее памятные кадры, которые ранее в личном профиле публиковала сама актриса. 26-летняя жена хореографа Ильи Авербуха не так давно стала мамой. Пара воспитывает малютку-сына Левушку.

В одном из своих интервью постановщик ледовых шоу признался, что все заботы о малыше легли на его молодую жену Елизавету. Из-за своей занятости, постоянных репетиций, съемок проекта «Ледниковый период» на Первом канале Илья Авербух не так часто бывает дома. Актриса из ситкома «Папины дочки» старается не будить мужа по ночам и сама подходит к сынишке, если тот капризничает и не хочет спать.

А на отдыхе Лиза веселится как дитя. На прогулку Арзамасова отправилась в теплой вязаной шапочке и ультрамодном пальто-рубашке в стиле оверсайз. Изюминкой осеннего образа актрисы из ситкома «Папины дочки» стали ботиночки с клепками. Елизавета встала на самокат, вспомнив детство. Многие поклонники уверены, что совсем скоро вот так молодая мамочка будет кататься со своим сынишкой, когда тот подрастет.

Ну а пока Лиза не показывает личико малютки Левушки. Зато публикует умилительные кадры с его крохотными пяточками и ручками. У сына Арзамасовой темные волоски на головке, скорее всего Левушка внешне больше похож на своего отца.

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