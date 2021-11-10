Бурханова-Калинина сообщила об окончательном увольнении 18 артистов театра имени Ермоловой

Актриса Елена Бурханова-Калинина сообщила, что 18 «мешавших» худруку Театра имени Ермоловой Олегу Меньшикову артистов окончательно уволены.

По ее словам, люди фактически оказались выброшены на улицу. Сейчас они активно собирают документы для подачи исков в суд. На это у них есть ровно месяц.

Между тем стало известно, что часть актеров смирились со своей участью. С ними полностью рассчитались по соглашению сторон. В суд они не пойдут. Остальные будут продолжать отстаивать свои интересы, сообщает МК.ru.

Напомним, что в Театре имени Ермоловой уже несколько месяцев кипят нешуточные страсти. Олег Меньшиков решил «перетрясти» коллектив, избавившись в основном от пожилых артистов, что очень не понравилось некоторым из них.

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