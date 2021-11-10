Бросились руками есть: как Водянова накормила своих «британских» детей от аристократа русскими пельменями

Наследники топ-модели прибыли вместе с ней в Россию.

Наталья Водянова решила сделать своей 92-летней бабушке Ларисе Гавриловне сюрприз, приехав к ней в Нижний Новгород. С собой звезда взяла старших наследников от первого мужа британского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана Неву, Лукаса и Виктора.

По дороге в отчий домой топ-модель решила накормить отпрысков русскими пельменями, заглянув в кафе. Дети либо настолько были голодны, либо не знали, как едят блюдо, но бросились хватать его руками.

За столом они разговаривали на английском языке и только самый старший Лукас, который уже учится в Брауновском университете, сказал официантам на чистом русском языке: «Спасибо».

Отметим, что бабушка Натальи Водяновой действительно обрадовалась такому сюрпризу, она заметила, что ее правнуки стали совсем взрослыми. Встретила своих родственников из Франции пожилая женщина в постели, мы об этом писали ранее.

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