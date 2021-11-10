«Ответ не очень объективный и предвзятый»: Пескова заступилась за дочь Навки из-за судейства

Надя заняла только третье место на соревнованиях хотя, как считают ее близкие, была ничем не хуже победительницы.

Дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Елизавета в Instagram вступилась за свою сестру Надю, которая на соревнованиях по фигурному катанию заняла только третье место.

Как заметила Елизавета Пескова, Надю с детства приучают к труду. К тому, что надо пахать, чтобы чего-то достичь. По словам Песковой, судьи не совсем объективно выставили оценки Нади Песковой на соревнованиях.

«На мой взгляд, ответ не очень объективный и предвзятый. Зато, чем больше таких ситуаций, тем крепче стержень. Может, я ошибаюсь. А вы как считаете?» Елизавета Пескова

Напомним, что Надю Пескову на соревнованиях поставили только на третье место из-за платья. Она выступала в копии костюма фигуристки Алины Загитовой, в котором олимпийская чемпионка победила в Пхенчхане в 2018 году. Судьи посчитали, что это якобы пиар будущего шоу Татьяны Навки.

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