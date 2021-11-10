«Спросонья? А где мама Алла?»: Галкин «подловил» двойняшек Гарри и Лизу с рюкзаками утром до школы

Ну а Примадонна к завтраку не спустилась, детей в гимназию провожал Максим.

Не только обычным школьникам, но и звездным детям сложно вставать по утрам в школу. Особенно если они поздно легли спать вечером. Примадонна иногда разрешает восьмилетним двойняшкам Гарри и Лизе посмотреть мультфильмы перед сном. А когда шоумен Максим Галкин не поздно возвращается домой со съемок, он даже может почитать им книжки на ночь.

В своем микроблоге ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале поделился утренним кадром, запечатлев недовольных двойняшек Гарри и Лизу перед школой. Малыши уже успели полностью одеться. Каждый держал большой тяжелый рюкзак с учебниками и мешок со сменной обувью.

«Спросонья? А где мама Алла?», «Спать, небось, хочется! Пораньше надо ложиться вечером, тогда и утром будешь пободрее», «А что Аллуся не вышла двойняшек в школу провожать??», «Такие большие портфели!! Их так просто не упрешь», «Зачем так рано в школу?? Вот бы ко второму уроку», «Заспанные», «Ну малышки, такие грустные! В школу не хотят??», «Лиза всем видом говорит: вот бы дома остаться и мультики смотреть», — шутят фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.