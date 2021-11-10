Покинул Испанию: сын Хабенского переехал с бабушкой в Москву и стал посещать гимназию

Сын худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского 13-летний Иван вместе со своей бабушкой перебрался из Испании, где он жил последние годы, в Москву. Он сейчас посещает одну из московских гимназий. Актер купил для сына квартиру в столице.

Отметим, что нынешняя жена Хабенского актриса Ольга Литвинова практически не участвует в воспитании Ивана. Все хлопоты по-прежнему лежат на бабушке подростка. При этом Иван видится с детьми Хабенского от Литвиновой. Он играет с сестренками.

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Как рассказал знакомый актера, Хабенскому не нравилось, что наследник живет далеко от него. Ему хотелось больше общения. Именно этим и вызван переезд в Россию.

«Костя невыносимо скучал по Ване. А Ваня даже немножко обижался, хотя и понимал, что встречи с отцом были невозможны по объективным причинам — пандемии». Друг Константина Хабенского

Напомним, что мама Ивана, первая жена Хабенского, умерла, когда мальчику был всего год. Анастасия несколько лет боролась с тяжелой болезнью, сообщает «Комсомольская правда».

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