«Алла, что может быть вкуснее сардинок?»: Пугачева в легкой блузе с открытыми плечами угощалась морковкой на домашнем рауте

Алла Пугачева придерживается правильного питания. В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» певица призналась, что в детстве просто обожала хлеб, отварные сосиски и эклеры. Этот же десерт для всей семьи готовила и мама шоумена Максима Галкина, когда тот был еще ребенком. Поэтому и своих детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу деликатесами и изысканными блюдами Алла Борисовна не балует. Они едят все то, что принято подавать к столу на завтрак, обед и ужин. Ну а Примадонна очень любит овощи, к примеру, морковку.

Максим Галкин на участке возле замка отвел место для огорода с теплицами. Так что все овощи, в том числе и зелень — петрушку, укроп, они не покупают на рынках, а выращивают сами.

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин делился забавными кадрами с Примадонной, добавив к ним смешливый диалог на тему вкусовых предпочтений. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале «подловил», как Алла Борисовна с аппетитом угощалась морковкой на домашней вечеринке. При этом Максим предложил Примадонне отведать и морепродукты.

«Алла, что может быть вкуснее сардинок, скажи??» — втянул в шутливую перепалку певицу Максим. «Только морковка!!» — заверила мужа Примадонна. «Нет, сардинки», — ответил Алле шоумен.

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