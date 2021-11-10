Вьющиеся локоны до плеч, челка-шторка! Пугачева в дубленке с мехом предстала с кудрявым Галкиным в Грязи, собираясь в гости

Рядом с мамой и папой запечатлелись двойняшки Гарри и Лиза. Все они позировали в фойе особняка.

Алла Пугачева редко покидает свой особняк в подмосковной деревней Грязь. Большую часть времени Примадонна проводит дома с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой.

А все тусовки и светские рауты давно отошли на певицы на второй план. Однако иногда вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным Примадонна появляется в гостях у самых близких друзей.

Готовясь к одному из таких вечеров, Алла Борисовна сделала элегантную укладку. Свои белокурые локоны до плеч она оставила распущенными, добавив им объема с помощью голливудской волны. Лоб певица прикрыла челкой-шторкой. Изюминкой образа Примадонны стала дубленка с мехом в пол.

Свой образ Алла Пугачева подчеркнула макияжем в нюдовых тонах: глаза певица подкрасила в технике смоки-айс, а на губы нанесла матовую помаду, чуть коснувшись скул персиковыми румянами, а кончика носа мерцающий пудрой.

«А детишек, видимо, с собой не взяли??», «Вот так светский выход в люди!! Просто дива», «Алла всех затмит!! Выглядит шикарно», «Прическа такая изящная, рядом молодой кудрявый муж!! Ну просто пара из Голливуда», «Гармонично смотрятся вместе», «С маленькими детками хочется выглядеть молодой мамой!! И Алле это удается», — пишут фолловеры.

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