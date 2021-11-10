«Дочери и пасынку не хватало внимания родителей»: брат Кузьмина — о скандалах в семье Распутиной

По словам Александра Кузьмина, с певицей он не раз пересекался на гастролях.

Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр заявил, что прекрасно понимает, почему в семье певицы Маши Распутиной возникают скандальные ситуации.

«С Распутиной я несколько раз пересекался на гастролях. Я считаю, что вся эта скандальная история вылезла наружу из-за бесконтрольности самой Маши. Ее дочери и пасынку на самом деле не хватало внимания родителей, вот они и решились такой шаг». Александр Кузьмин

Как считает Александр Кузьмин, Мария Захарова и ее сводный брат Роман просто сейчас как могут борются за внимание своих родителей. Также Кузьмин думает, что поцеловав сводную сестру Роман хочет отомстить за свою мать. Его отец когда-то бросил родительницу ради Маши Распутиной, сообщает «Собеседник».

Напомним, что дочь Маши Распутиной Мария Захарова обвинила своего сводного брата Романа в домогательствах. Правда, после проверки на полиграфе выяснилось, что секса между ними не было, хотя Роман и приставал к сестренке.

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