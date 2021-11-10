«Тряпица меж бедер и задом кверху!»: Рудова в мокрых стрингах надвое поделила секси-«булочки»

Актриса из сериала «Универ. Новая Общага» сексапильно легла на живот, плюхнувшись в бассейн.

Наталья Рудова лишила поклонников дара речи, сексуально искупавшись в бассейне. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» задрала мокрый «поплавок» в налипших стрингах, эротично блеснув своими «сочными» ягодицами. Был ли на красавице-блондинке лифчик? Никто из подписчиков Рудовой в Instagram так и не понял. Наталья соблазнила фанатов видом упругих прелестей с капельками на «сытных булочках».

«Тряпица меж бедер и задом кверху», «Ай, капельки стекают», «Эротизм кадра зашкаливает», «На попке капельки таки и блестят», «Горяча! Ауф… ошпариться можно», «Эти прелести по ночам будут сниться», «Попка такая гладкая, отшлепать бы вас!», «К вам в бассейн сразу захотелось», «Можно с вами побултыхаться в водичке??», «Попке явно тесновато», «Орех так и простится, чтобы его ладони мужские сжали», «Сзади хочется подплыть», — пишут фолловеры.

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