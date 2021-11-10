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«Человек распускал руки»: полиграфолог рассказала, был ли секс у дочери Распутиной с братом

Как отметила Ольга Белюшина, близкого родственника Мария Захарова нисколько не боится.

«Человек распускал руки»: полиграфолог рассказала, был ли секс у дочери Распутиной с братом
Маша Распутина. Фото: Globallookpress.com

Эксперт-полиграфолог Ольга Белюшина в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» проанализировала вероятность сексуальной близости между дочкой певицы Маши Распутиной Марией Захаровой и ее сводным братом Романом.

Мария Захарова
Мария Захарова. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

«Серьезных сексуальных домогательств не было. Секса между ними не было, человек просто распускал руки. То, что Роман пробовал наркотики, полиграф показал».

Ольга Белюшина

Как добавила Ольга Белюшина, Мария Захарова вовсе не боится своего брата, как могли подумать некоторые. Девушка часто говорит о своих страхах, но к ее близкому родственнику это не имеет никакого отношения.

Ранее Мария Захарова говорила, что сводный брат Роман якобы хотел лишить ее девственности. Он предлагал дочери Маши Распутиной интимную близость.

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