От длинных волос до гладкой кожи на голове: Порошина на трех фото показала, как менялся Куценко с годами

Мария Порошина разместила в Instagram три архивных снимка с Гошей Куценко. Напомним, с артистом они некогда были парой, воспитали дочь Полину. Сейчас она уже взрослая и служит актрисой, как и родители.
По этим снимкам из семейного альбома можно проследить, как менялась внешность Гоши Куценко. На первом кадре с Марией Порошиной у него длинные волосы, но уже виднеется небольшая залысина в области лба.
На втором фото артист уже подстригся до ежика, а на третьем, где он общается с дочкой, волос у знаменитости совсем не видно.
Отметим, что Мария Порошина всегда говорила, что Гоша Куценко – очень хороший человек и отец. Она до сих пор с ним в прекрасных дружеских отношениях.
После романа с Гошей Куценко артистка вышла замуж за актера Илью Древнова, у них появились на свет три дочки. Отец ее сына Андрея, который родился зимой 2019-го, не известен публике, его имя Мария не афиширует.
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