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«Он один раз мне изменил»: Мирошниченко рассказала, почему рассталась с Шатровым

По словам актрисы, позже и она не стала верной первому мужу.

«Он один раз мне изменил»: Мирошниченко рассказала, почему рассталась с Шатровым
Ирина Мирошниченко. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

Актриса Ирина Мирошниченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим первым мужем драматургом Михаилом Шатровым.

Михаил Шатров
Михаил Шатров. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я узнала его на экзаменах в Школу-студию МХАТ. Не могу сказать, что он в меня сразу влюбился. Но через год после нашего знакомства он стал ухаживать. Приглашал в театр. Он меня знакомил с миром искусства.

Потом я уже поняла, что он в меня влюблен. Миша сделал предложение. Сказал моей маме, что у него серьезные намерения на мой счет. Причем у него до меня была жена и даже ребенок».

Ирина Мирошниченко

Как отметила Ирина Мирошниченко, в какой-то момент их брак дал трещину.

«На десятый год нашей совместной жизни мы поняли, что-то происходит. Он всего один раз мне изменил. Но я даже говорить об этом не хочу.

Я догадалась. Увидела эту девушку. Он очень покраснел, когда я его прямо спросила про измену. А потом и я изменила. Мы хотели с Мишей детей, но ради театра отказались от этой идеи. Я думала, что вечно буду молодой», — заявила Ирина Мирошниченко.

Напомним, что с первым мужем драматургом Михаилом Шатровым Ирина Мирошниченко была вместе с 1960 по 1972 год. Детей в этом браке на свет не появилось.

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