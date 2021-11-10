«Он один раз мне изменил»: Мирошниченко рассказала, почему рассталась с Шатровым

Актриса Ирина Мирошниченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим первым мужем драматургом Михаилом Шатровым.
«Я узнала его на экзаменах в Школу-студию МХАТ. Не могу сказать, что он в меня сразу влюбился. Но через год после нашего знакомства он стал ухаживать. Приглашал в театр. Он меня знакомил с миром искусства.
Потом я уже поняла, что он в меня влюблен. Миша сделал предложение. Сказал моей маме, что у него серьезные намерения на мой счет. Причем у него до меня была жена и даже ребенок».
Как отметила Ирина Мирошниченко, в какой-то момент их брак дал трещину.
«На десятый год нашей совместной жизни мы поняли, что-то происходит. Он всего один раз мне изменил. Но я даже говорить об этом не хочу.
Я догадалась. Увидела эту девушку. Он очень покраснел, когда я его прямо спросила про измену. А потом и я изменила. Мы хотели с Мишей детей, но ради театра отказались от этой идеи. Я думала, что вечно буду молодой», — заявила Ирина Мирошниченко.
Напомним, что с первым мужем драматургом Михаилом Шатровым Ирина Мирошниченко была вместе с 1960 по 1972 год. Детей в этом браке на свет не появилось.
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