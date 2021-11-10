«Он один раз мне изменил»: Мирошниченко рассказала, почему рассталась с Шатровым

«Я узнала его на экзаменах в Школу-студию МХАТ. Не могу сказать, что он в меня сразу влюбился. Но через год после нашего знакомства он стал ухаживать. Приглашал в театр. Он меня знакомил с миром искусства.

Потом я уже поняла, что он в меня влюблен. Миша сделал предложение. Сказал моей маме, что у него серьезные намерения на мой счет. Причем у него до меня была жена и даже ребенок».