Слишком пикантно: Каменских показала, как аппетитно стринги врезались в ее мясистые недра

Певица не постеснялась разместить такое на всю Сеть.

Звезда украинской сцены, экс-солистка группы «Потап и Настя» Настя Каменских хорошо отдохнула в Дубае. Звезда летала туда вместе с мужем и теперь достает из запасов свой пляжный контент, радуя публику кадрами в купальниках.

На одном из видео, которые исполнительница хитов «Попа как у Ким» и «Чумачечая весна» постит в TikTok, Каменских показала, как сексуально стринги от розового бикини врезались в ее мясистые недра.

Для этого пышнотелая красотка повернулась к камере спиной и продемонстрировала свою «как у Ким» во всей красе. Зрелище получилось слишком пикантным, считают некоторые фолловеры.

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