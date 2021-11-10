«Если будем разводиться, то сообщу»: Виталий Кличко рассказал об отношениях со своей женой

Как отметил боксер и политик, он не помогает Наталье в его певческой карьере.

Мэр Киева Виталий Кличко во время интервью у Дмитрия Гордона рассказал о своих отношениях с женой Натальей, которая проживает на постоянной основе в Германии. Пресса не раз их разводила.

«Если будем разводиться, то сообщу об этом. Наталья поет. Мне нравится, как она это делает». Виталий Кличко

Как отметил Виталий Кличко, он не помогает жене в его певческой карьере.

«Чтобы быть профессионалом в любой из профессий, нужно отдаться полностью. На сто процентов. Я знаком со многими звездами. Они не имеют никакой личной жизни. Живут в перелетах и концертах. Зарабатывают хорошие деньги, но своей жизни не имеют. Это большой и тяжелый труд», — заметил Кличко.

Напомним, что у Виталия Кличко трое детей от жены. Вместе они с 1996 года. Наталья проживает в Гамбурге.

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