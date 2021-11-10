«Прочно вошел в моду»: Инна Михайлова в белой пижаме с перьями поддержала тренд на бельевой стиль

Имиджмейкер Марина Морикова подчеркнула, что пандемия сильно повлияла на фэшн-индустрию и гардеробы модниц.

Все больше звезд возвращаются к излюбленному несколькими сезонами ранее бельевому стилю одежды. Платья-комбинации, сарафаны-сорочки, майки и шорты из шелка, а также струящиеся жакеты и брюки – выбор среди домашней капсулы огромный.

«Бельевой стиль опять прочно вошел в моду после карантина, в пору постковидных ограничений. Дело все в том, что на удаленке мы привыкли к удобным силуэтам, приятным тканям, и не хотим отказываться от комфорта даже на людях», — объяснила, чем обусловлен выбор пижамных нарядов, стилист.

Сейчас пижамными выходами радуют и заезды стрит-стайла и селебрити. Например, жена музыканта Стаса Михайлова Инна в Дубае побывала на выставке Expo-2020 в белоснежной пижаме с брюками, отделанной перьями боа.

И это, кстати, не единственное появление блондинки на людях в пижамном образе. Стилист Марина Морикова объясняет:

«Если у мероприятия не прописан дресс-код, его посещение в той или иной степени определяется личными предпочтениями человека, его желанием произвести какое-либо впечатление, достичь своих задач, а также сферой деятельности. Инна Михайлова — светская леди, жена творческого человека, а в этой среде креатив и свобода в одежде даже приветствуются», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Морикова — стилист. Окончила Британскую высшая школу дизайна, Fashinology styling school по направлению «стилизация мужского и женского гардеробов»), имидж-студию Константина Богомолова в Риге и др. Стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и мероприятий. Опыт работы — 3 года.

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