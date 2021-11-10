Как две сосиски: располневшая Бузова нарядилась в кожаные штаны, превратившие ее ноги в колбасное изделие

Певица не учла, судя по всему, свои новые пропорции при выборе одежды.

Телеведущая, певица и экс-актриса МХАТа им.Горького Ольга Бузова за последние несколько месяцев изрядно располнела. Лишние килограммы и объемы так и налипли на ее талии и бедрах.

Причем, красотка возлагает всю ответственность на колбасу, которую особенно обожает есть перед сном, и драники, коими угощалась еще в Белоруссии.

Как бы ни пыталась Бузова заниматься персональным тренингом в спортзале, но этой нагрузки ей явно не хватает. Красотка вновь не смогла скрыть пухлый животик. К тому же, она выбрала штаны, которые не слишком украсили ее фигуру, а наоборот, только изуродовали.

На прогулку по Милану Бузова нарядилась в водолазку и красные кожаные легинсы. Обтянув бедра, они уподобили ноги певицы двум сосискам. Саму красотку это, по-видимому, не смутило, она как ни в чем не бывало щеголяла, виляя массивными бедрами, по итальянской столице моды.

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