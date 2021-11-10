Чудеса в декольте: Каменских подобрала такой ракурс для своей груди, что она оказалась больше головы

Поп-дива Настя Каменских участвует в украинской версии музыкального шоу перевоплощений «Маска» в качестве члена жюри. сама красотка тоже не против метаморфоз и от выпуска к выпуску меняет имидж как перчатки.

На сей раз звезда сцены предстала в образе дивы с отутюженным каре и челкой. Наряд на красотке оказался чересчур откровенным – в декольте на шнуровке в глаза зрителям сразу бросилась пышная грудь.

Чтобы показать себя своей онлайн-аудитории, Каменских сняла видео для микроблога. Причем, она выбрала такой ракурс съемки, при которой ее упругая грудь оказалась визуально больше головы. Вот уж поистине, чудеса съемки!

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