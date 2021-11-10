«Я про Державина, конечно, много говорила»: Васильева высказалась о своих отношениях с актером

Актриса Татьяна Васильева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказалась после слухов о ее романе с актером Михаилом Державиным, который уже ушел из жизни.
На программе «Судьба человека», где гостьей была бывшая жена Державина Нина Буденная, ведущий Борис Корчевников сказал, что у Васильевой якобы был роман с коллегой. На это художница заметила, что актриса — большая фантазерка.
«Не хочу об этом ничего говорить, уже надоело. Нина Буденная? Я ее сто лет не видела. Вообще, это все из какой-то другой жизни. Я давно уже не касаюсь подобных тем. Я про Державина, конечно, много говорила. Вполне возможно, что-то когда-то сказала и Борису Корчевникову».
Напомним, что Нина Буденная и Михаил Державин прожили в браке 18 лет. Причем художница сама ушла от актера, полюбив другого мужчину.
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