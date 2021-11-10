Сладкая парочка: Гарик Харламов показал себя с Ларисой Гузеевой в обнимку

Комик представил, что у него с телесвахой роман.

Шоумен Гарик Харламов уже давно «достает» телеведущую Ларису Гузееву различными шуточками. Как правило, это были нарезанные из шоу «Давай поженимся!» отрывки с ее изречениями или изображениями, которые вызывали у аудитории приступы смеха.

В этот раз комик показал себя в обнимку с Ларисой Гузеевой, наложив свое и ее лица на главных героев фильма «Мистер и миссис Смит». Парочка получилась, на взгляд подписчиков, сладкой, если учесть, что фабула боевика содержит любовную линию.

«Где-то в параллельной вселенной», — подписал видео юморист.

Подписчики в комментариях забились в конвульсиях от смеха. «Разрыв аорты!», — призналась Настасья Самбурская после увиденного.

«Сладкая парочка Харзеевых», «Идеальная пара», «Оооо, даа. Этот фильм я бы посмотрела», «Ахахаааа! Идеальная пара», «Истерика!», «Сон Гузеевой!», «Мистер и миссис Харгузовы?», «Так вот она-«причина развода», «Лариса Крофт», «Такого хэппи Энда мы не ждали», — эмоционируют фолловеры под видео.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!