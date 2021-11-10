Лысый и в очках: звезда «Текста» Александр Петров с новой внешностью заставил поклонников очень удивиться

Знаменитый актер перестал быть похож сам на себя.

По случаю дня рождения Олега Меньшикова его коллеги публикуют совместные снимки с мэтром. Не остался в стороне и актер Александр Петров. Они с именинником, а также другим знаменитым актером и режиссером Данилой Козловским позировали в буфете театра.

И если виновника торжества и Козловского поклонники признали сразу, то внешний вид Петрова по-настоящему изумил онлайн-публику.

Оказалось, что звезда «Текста» теперь выглядит намного иначе. От пышной шевелюры ничего не осталось, вместо нее – лысина. А на лице очки. Подписчики ахнули, увидев нового Петрова. Кто-то и вовсе его не сразу узнал.

«Обалдеть прическа», «А кто лысый то? Кто?», «Александр,где ваши волосы?», «Кто его обрил?», «Александр, не узнаю вашу прическу?», «Санек, ты чего лысый то?», «Лысый Петров, теперь вы видели все», «Волосы… куда пропали волосы???», «Саня что за кино, это видеть нужно, Петров лысый, Бурунов Сергей, теперь твоя очередь по лисиные шлепать», — пишут под фото поклонники.

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