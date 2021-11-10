На радость Гарику: новая пассия Харламова в облегающем кроп-топе и велосипедках показала гибкость

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук и юморист стали больше чем просто коллеги.

Минувшей осенью Гарик Харламов впервые вышел в свет с новой избранницей. Ею оказалась копия бывшей жены шоумена, 28-летняя актриса серила «Гусар» Катерина Ковальчук, главную роль в котором играет юморист. Очевидно, звезды познакомились на площадке, и теперь их отношения за гранью рабочих.

Периодически Ковальчук делится в своем микроблоге, который заметно подрос с начала ее отношений с юмористом, новостями из жизни и работы. В новом видео красотка позирует, сидя за ноутбуком и что-то увлеченно там печатая.

Миниатюрная красотка при этом облачена в спортивный кроп-топ и велосипедки, подчеркнувшие ее подтянутую фигуру – упругие формы, плоский живот, а также растяжку на зависть, расположившись в позе лотоса. Хотя вряд ли Асмус позавидует, ведь в детстве бывшая жена Харламова занималась гимнастикой.

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