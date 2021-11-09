Романтичная леди: Анна Нетребко «выгуляла» в Нью-Джерси нежное платье, сочетав его с брюками в рюшах

Такие комплекты рекомендовали на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Анна Нетребко счастливо проводит отпуск с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго в Америке. Звезда ведет активный образ жизни, поэтому львиную долю своего времени посвящает осмотрам достопримечательностей.

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Оперная дива отметилась в парке гигантских скульптур в Нью-Джерси, примерив романтичный ретрообраз. Певица облачилась в розовое платье в крапинку, сочетав его с брючками с рюшами и соломенной шляпкой в цветах.

К слову, сочетание брюк и платья вовсе не является архаичным, как могло показаться на первый взгляд. Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» говорила, что это тренд сезона.

«Один из самых активных трендов в последнее время в комплектации женского костюма, в том числе делового», — сказала ведущая.

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