«Ух, как пышечки поджарились»: Женя Феофилактова задрала ножку в купальнике цвета мандарина, показав сочные ягодицы

Бывшая участница «Дома-2» Женя Феофилактова вместе с возлюбленным и сыном Даниэлем отдыхает на Мальдивах.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова — обладательница роскошных форм, которые уже давненько не демонстрировала.

Устранять досадный пробел красотка взялась, приехав отдыхать на Мальдивы.

Так что, в микроблоге Евгении Феофилактовой теперь новая порция отличных снимков в купальниках.

На это раз она поделилась кадром, на котором запечатлено, как она восседает на шезлонге в мандариновом бикини. Одну ножку Евгения Феофилактова приподняла, чтобы показать, какие у нее красивые, загорелые и сочные ягодицы.

«Поджаренная», — подписала фото Евгения Феофилактова.

Экс-участница «Дома-2» тут же получила порцию комплиментов своей фигуре. И купальнику, в который красиво ее облачила.

«Все люди как люди, а ты солнышко», «Вау! Ты выглядишь так красиво!», «Шоколадная», «Женечка, тебя точно любят объективы и камеры. Ты всегда получаешься безупречно», «На тебя смотреть — одно удовольствие», «Какой аппетитный, однако, круп!», «Ух, как пышечки поджарились», — высказались в Сети.

Напомним, на Мальдивах Евгения Феофилактова отдыхает с сыном Даниэлем и своим избранником. Возлюбленный Жени на днях сделал ей предложение о замужестве.

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