«Она вообще меня не принимала»: Лариса Долина – об отношениях с единственной дочерью

Легенда отечественной сцены рассказала, как они с Ангелиной пришли к идиллии в отношениях.

Лариса Долина рассказала об отношениях с единственной дочерью Ангелиной. Звездная мама часто появляется на мероприятиях в компании дочери и внучки. Ангелина и Александра также были рядом с Долиной, когда она переживала развод с Ильей Спицыным.

«Я настояла на этом, когда стало понятно, что мама расходится с мужем. Видела, что ей грустно и одиноко. Спросила: «Хочешь, мы с Сашкой к тебе переедем?» Она ответила, что было бы неплохо. И мы переселились сначала на дачу, а потом в мамину московскую квартиру — когда поняли, что вместе нам комфортно», — рассказала Ангелина в интервью «Каравану».

Сейчас родственницы живут все вместе. Ангелина помогает маме организовать домашний быт. Однако когда девушка была подростком, их отношения с мамой были далеки от идеала.

«Было несколько периодов переходного возраста, когда она вообще меня не принимала. Я не знала, где она, с кем, чем занимается. Ей хотелось быть самостоятельной, делать то, что хочется, никакие советы не принимались. Хотя тогда она была материально зависима от меня. Было очень тяжело… Натянуто, больно, трудно. Раз в неделю напишет два слова — и все. У меня было такое ощущение, что я вообще не нужна», — поделилась Долина.

Популярная певица признается, что гордится своими девочками. Внучка Саша уже мечтает о карьере певицы.

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