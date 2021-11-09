«Чао, Милан»: Бузова в ультрамодной дубленке и ботинках на тракторной подошве взошла на трап

Телеведущая на частном самолете покинула Италию. При этом она похвасталась осенним нарядом.

Ольга Бузова гордится тем, что с 18 лет стала медийной личностью. Она из участницы смогла дорасти до ведущей «Дома-2». Лишь в этом году Ольга покинула свой пост. При этом теперь она ведет разные передачи и шоу. Артистка развивается также как актриса и певица. Но свободное время она предпочитает посвящать путешествиям. Это осенью звезда решила улететь в Европу.

Недавно Бузова гуляла по Парижу. Она не обошлась без берета и пальто. Для посещения ресторанов телеведущая наряжалась в платья. Потом она улетела в Милан, где также провела несколько дней, наслаждаясь прогулками и разглядывая достопримечательности.

А вот 9 ноября Ольга облачилась в бордовые лосины и ботинки на тракторной подошве. Ее лук дополнила ультрамодная дубленка. Ранее в дубленке отметилась даже Алла Пугачева.

Вечером артистка отправилась в аэропорт. Она запечатлелась на трапе частного самолета. Ольга присела на ступеньки, показав длинные ноги.

«Чао, Милан», — написала звезда.

Поклонники отметили, что выглядит артистка очень ярко. Многие одарили ее комплиментами. «Ольга, как всегда, прекрасна», «Ох, какая классная», «Дубленка крутая», «Приличный вид! Браво», «Тратишь гонорары эффектно», «Прям лягушка-путешественница», «Просто прелесть», «Оля, ну ты хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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