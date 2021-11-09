«Труселя, что ли, великоваты?»: Таня Строкова из «Дома-2» в пудровом бикини на веревочках помогла себе рукой

Бывшая участница «Дома-2» Таня Строкова обожает путешествия. Эти ноябрьские дни она вместе с мамой проводит в Египте. Из жарких мест Таня делится с подписчиками горячими кадрами.

В микроблоге поделилась целой серией снимков, на которых предстала в пудровом бикини, показав все прелести своей фигуры.

Фолловеры Тани Строковой обратили внимание на то, что трусики от бикини ей явно большеваты, девушке приходится поддерживать их, помогая себе рукой сделать эффектный кадр.

«Вау, нежно, классно!», «Купальник подчеркивает все прелести фигуры», «Оу, а ладошкой что там прикрыла?» «Феечка!», «В ожидании шейха на берегу?» «Труселя, что ли, великоваты?», «Эу, дара речи лишиться можно от такой красоты», — высказались в Сети.

Напомним, на проекте «Дом-2» Таня Строкова строила отношения с Даней Сахновым. Вместе они покинули телестройку, Даня даже делал Тане предложение. Но до свадьбы дело так и не дошло, пара рассталась.

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