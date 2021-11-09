«Как же дети его любят!»: Прилучный появился с сыном и дочкой в парке аттракционов в Сочи

Артист отдыхает с наследниками на море.

Павел Прилучный решил отдохнуть в ноябре в Сочи с детьми от Агаты Муцениеце. Вместе с наследниками он поселился в уютном отеле и отправился осваивать курорт.

В компании сына Тимофея и дочки Мии Павел Прилучный появился в экстрим-парке Skypark. Однако это развлекательное место не понравилось детям. По словам артиста, им было там страшно.

Зато семейство впечатлилось подвесным мостом, расположенном между скал. Мия в компании папы с удовольствием прокатилась на паровозике, а Тимофей — на электромашинках.

«Как же дети его любят!», «Вы замечательный папа», «Видно, что сын и дочка в вас души не чают», — прокомментировали обнародованные в Сети кадры подписчики Павла Прилучного.

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