Мать и мачеха: Ксения Собчак рассказала о втором ребенке

Ксения Собчак рассказала о своей готовности к еще одному ребенку. Телеведущая уже растит сына Платона от первого мужа Максима Виторгана. Однако Собчак не только мать, но и мачеха. У ее мужа Константина Богомолова есть дочь Анна от актрисы Дарьи Мороз. Ксения тепло приняла падчерицу и часто проводит с ней время.

Также Ксения Собчак заявила, что она размышляет над совместным ребенком с Богомоловым.

«Если Бог даст, то почему нет. Это не признание: я не беременна сейчас. Будет – значит будет. Я бы, наверное, хотела, да. Я очень изменила свое мнение об этом всем после рождения Платона», — рассказала Собчак Иде Галич в шоу «Есть вопросики» на YouTube.

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