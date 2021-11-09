«За один день»: Дарья Пынзарь с детьми экстренно съезжает из квартиры в Аланье

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и одна из нынешних его ведущих Дарья Пынзарь рассказала подписчикам микроблога о грядущих переменах в жизни.

Семье Дарьи Пынзарь вновь предстоит переезд. Дело в том, что Дарья и Сергей Пынзарь живут в Аланье на съемной квартире.

Жилье, которое они там приобрели, еще находится на стадии строительства, сдан дом будет только осенью следующего года.

А владелец квартиры, которую Дарья и Сергей Пынзарь сейчас арендуют, поставил их перед фактом и попросил срочно освободить квадратные метры. Так как он намерен продать квартиру.

«Так как мы работаем в недвижимости, мы быстро нашли новую квартиру. За один день буквально, — поделилась Дарья Пынзарь в микроблоге. — Сложность в том, что нам нужна большая квартира, четырехкомнатная, потому что нас много человек — няня, двое детей, муж и я. Мы решили, что если переезжать, то ближе к морю».

Дарья Пынзарь пообещала вскоре показать новую квартиру и предупредила, что ее подписчиков ждут сторис с подробным рассказом о переезде.

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